Об этом сообщила первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Алена Шкрум.

Эти средства пойдут на обновление систем ирригации в регионе, что имеет ключевое значение на фоне климатических изменений и засух, а также для продовольственной безопасности страны.

Это соглашение — часть совместного меморандума между Украиной и Италией, направленного на восстановление Одесского региона, в рамках которого будут профинансированы три масштабных проекта в Одесском регионе на общую сумму более 63 миллионов евро.

27,5 млн евро выделят на реставрацию Одесской филармонии (здания бывшей Новой биржи), Дворца Потоцких, Дворца Абазы (где сейчас расположен Музей Западного и Восточного искусства) и Литературного музея.

30 млн евро кредитных средств — на строительство нового корпуса областной детской больницы в Одессе.

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