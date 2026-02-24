Ключевые моменты:

После вражеской атаки на энергетику 16 февраля в Одессе и области без света остались 156,6 тысячи потребителей, большинство уже подключены.

Полностью восстановлено электроснабжение в Черноморске, работы продолжаются в Киевском районе Одессы.

В области работают 519 пунктов несокрушимости, еще 293 – в резерве.

Критическая инфраструктура функционирует в штатном режиме.

По данным главы ОВА, на сегодняшний день энергетикам удалось запитать более 152 тысяч домов. Хорошие новости для жителей Черноморска – там электроснабжение восстановлено полностью.

Ситуация в Одессе

Сложнее всего ситуация остается в Киевском районе города, где без света все еще остаются около 4,4 тысяч абонентов. Энергетики обещают завершить ремонтные работы и вернуть электричество в эти дома до конца текущей недели. Сейчас для поддержки критических объектов в районе задействовано 20 мощных генераторов, еще 40 единиц техники находятся в резерве.

Отопление и графики

В населенных пунктах, где дома зависят от электроотопления, действует особый режим. Чтобы сохранить тепло в квартирах, ночью свет не отключают, а днем применяются графики «3 через 3» (три часа со светом, три – без).

Вся критическая инфраструктура города и области (вода, газ и тепло) работает в штатном режиме. Для тех, кому нужно зарядить гаджеты или согреться, в регионе открыто 519 «Пунктів незламності», еще почти 300 готовы к развертыванию в любой момент. За последние сутки ими воспользовались более 10 тысяч жителей.

