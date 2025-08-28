как помочь бомжу

А где еще, как не у нас, вы можете узнать про гениальный план по решению проблемы бездомности, главный лайфхак для интровертов, а также как вежливо выпроводить гостя и что на самом деле любят бывшие ненавистники овощей? Заинтригованы? Тогда читайте дальше и улыбайтесь вместе с нами!

Это вам не просто лайфхак, это программа «Жильё с питанием и соцпакетом»!

Как помочь бездомным

Наверное, первая глава этой книги называлась «Как не купить книгу у мошенника».

Книга и мошенники

А если вы интроверт, то этот лайфхак придется кстати:

Лайфхак для интровартов

Романтический ужин может быть и такой:

Ужин

А я и сейчас не люблю овощи! Я люблю КАБАЧКИ С ЧЕСНОЧКОМ! Это, оказывается, совсем другое блюдо!

Кабачки с чесночком

Печеньки сдались без боя!

Печеньки

Когда хочешь мягко намекнуть гостю, что пора идти…

Как выпроводить гостя

Ну и вам наверное уже пора идти… На работу, например. Предварительно зарядившись чашечкой кофе с ложечкой… сахара! И, надеемся, делать вы это будете в уже приподнятом настроении. Хорошего дня!

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме