А где еще, как не у нас, вы можете узнать про гениальный план по решению проблемы бездомности, главный лайфхак для интровертов, а также как вежливо выпроводить гостя и что на самом деле любят бывшие ненавистники овощей? Заинтригованы? Тогда читайте дальше и улыбайтесь вместе с нами!

Это вам не просто лайфхак, это программа «Жильё с питанием и соцпакетом»!

Наверное, первая глава этой книги называлась «Как не купить книгу у мошенника».

А если вы интроверт, то этот лайфхак придется кстати:

Романтический ужин может быть и такой:

А я и сейчас не люблю овощи! Я люблю КАБАЧКИ С ЧЕСНОЧКОМ! Это, оказывается, совсем другое блюдо!

Печеньки сдались без боя!

Когда хочешь мягко намекнуть гостю, что пора идти…

Ну и вам наверное уже пора идти… На работу, например. Предварительно зарядившись чашечкой кофе с ложечкой… сахара! И, надеемся, делать вы это будете в уже приподнятом настроении. Хорошего дня!