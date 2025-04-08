С 3 по 6 апреля в Вильнюсе состоялся открытый чемпионат Литвы по плаванию. Участие в соревнованиях принял одесский спортсмен Вадим Науменко, выступающий под руководством тренера Александры Курбановой. Он одержал победы на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием, а также в составе сборной Украины в эстафетах 4×100 комбинированной и 4×200 вольным стилем.

Вадим Науменко также попал в топ-6 лучших пловцов турнира, а вместе с тренером получил специальные призы. Следующие соревнования для сборной Одесской области запланированы с 25 по 29 апреля в Броварах — чемпионат Украины. Также 12-13 апреля Арсений Побережнюк и Иван Рядуев примут участие в международных стартах Multination соответственно в Лимасоле (Кипр) и Любляне (Словения).

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