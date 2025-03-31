На турнире WTA 1000 в Майами Украину представляли пять теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. Лучших результатов достигли Свитолина и Костюк, которые дошли до 1/8 финала. Обе уступили соперницам из топ-5 мирового рейтинга — Изи Швьонтек и Джессике Пегули.

Благодаря этому выступлению Свитолина поднялась в рейтинге WTA на четыре позиции, закрепившись на 18-м месте.Ранее мы рассказывали, что россияне вербуют подростков в Одесской области: в полиции раскрыли схему