Ключевые моменты

Алина Комащук пробилась в финал чемпионата Европы по фехтованию и завоевала “серебро”;

Это первая индивидуальная медаль для одесситки.

Алина Комащук стала вице-чемпионкой Европы

На чемпионате Европы по фехтованию в Генуе украинская саблистка, олимпийская чемпионка Парижа в команде, Алина Комащук провела один из лучших индивидуальных турниров и пробилась в финал, получив серебряную награду.

В полуфинале она уступала польской фехтовальщице Сильвии Матушак со счетом 3:5, но еще до перерыва сумела изменить ход поединка, выйдя вперед 8:6. После перерыва Алина не дала сопернице ни единого шанса, завершив бой с убедительным счетом 15:6.

В финале за золото 32-летняя спортсменка столкнулась с мощной соперницей — французской фехтовальщицей Сарой Нутча, действующей чемпионкой Европы в составе сборной Франции и четвертым номером мирового рейтинга. В этом поединке Комащук уступила со счетом 6:15, завоевав серебряную медаль.

Это первая индивидуальная медаль для Алины Комащук, которая до того была трехкратным серебряным и бронзовым призером в команде. Одесситка стала пятой украинской саблисткой в истории, которая добывала индивидуальную награду чемпионата Европы в женской сабле, после Ольги Харлан, Галины Пундик, Елены Хомровой и Елены Ворониной.

Читайте также: «Вернуться в спорт было рискованнее, чем освоить новую профессию» — Алина Комащук, Олимпийская чемпионка (видео)