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Россия вечером 21 июня нанесла удар баллистической ракетой «Искандер» по сельскохозяйственному предприятию в Одесской области.

В результате атаки загорелись автотехника и топливные емкости.

Ударом разрушено складское помещение предприятия.

По предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения.

Россия ударила баллистикой по предприятию

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ввечером 21 июня, враг нанес удар баллистической ракетой «Искандер» по территории сельскохозяйственного предприятия региона.

В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Разрушено складское помещение. По словам Олега Кипера, один человек погиб, еще трое пострадали. Информация о пострадавших и последствиях вражеской атаки уточняется.

Напомним, накануне вражеский «шахед» атаковал автозаправочную станцию ​​на юге региона. А во время очередной воздушной атаки под удар попали два местных гражданских предприятия.