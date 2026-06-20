Ключевые моменты:
- Российские ударные беспилотники вновь атаковали Одесскую область.
- Утром вражеский дрон атаковал автозаправочную станцию на юге области, загорелся газовоз.
- Также зафиксированы попадания по транспортному и строительному предприятиям.
- Жертв и пострадавших нет.
Об очередной атаке ударными дронами по гражданской инфраструктуре Одесского региона сообщил сегодня глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По информации Кипера, сегодня утром российский «шахед» утром атаковал автозаправочную станцию на юге области.
«В результате попадания произошло возгорание газовоза и обшивки здания операторской. Спасатели уже потушили пожар. Продолжаются работы по ликвидации последствий», – отметил глава ОВА.
Помимо удара по АЗС, под атаку беспилотников попали еще два объекта в области – транспортное и строительное предприятия. Там обошлось без серьезных разрушений, но осколки и взрывы повредили резервуары.
«Зафиксировано попадание по территории транспортного и строительного предприятий. Повреждены пустые топливные емкости. Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели», – добавил Кипер.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате сегодняшних атак нет.
Сейчас на местах продолжаются работы по устранению последствий атаки и оценке нанесенного ущерба.
Напомним, днем ранее Россия нанесла удар по бензовозам в Одесской области. В результате атаки загорелись бензовозы и газовоз. Погиб один человек, еще четверо пострадали.