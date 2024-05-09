В Одессе лечат людей с помощью лошадей: как работает иппотерапия? (Видео)

Что такое иппотерапия?

Иппотерапия – это лечебная верховая езда на коне. Этот способ реабилитации сочетает в себе гимнастические упражнения и общение с животными, что положительно влияет на весь организм человека – и его физическое, и эмоциональное состояние. Чаще всего иппотерапию используют не как самостоятельный, а как дополнительный вид лечения.

Что лечит иппотерапия?

Иппотерапию используют как метод реабилитации при многих заболеваниях, таких как:

аутизм;

ДЦП;

гиперактивность;

депрессия;

ПТСР;

тревожное расстройство;

церебральный паралич;

артрит;

рассеянный склероз;

черепно-мозговая травма;

инсульт;

травмы спинного мозга;

болезни ЖКТ;

поведенческие и психические расстройства.

По словам иппотерапевта Татьяны Череватой, в большинстве своем сеансы психотерапии в Украине проводят для детей. Но в одесском конном клубе «Арион» была разработана уникальная программа реабилитации именно для взрослых.

«Мы применяем иппотерапию для реабилитации военных после ранений или гражданских – после операций. Также иппотерапия подходит для тех, кто чувствует, что очень устал от воздушных тревог. Даже для тех людей, которые чувствуют себя здоровыми, хотят общаться с лошадьми, но где-то опасаются их, иппотерапия тоже будет очень полезна. В клубе «Арион» мы особое внимание уделяем военным, спасателям, семьям военных, а также ВПЛ. Да, мы все находимся в стрессе, но именно эти категории людей чаще всего испытывают недостаток эмоциональной стабильности, и ПТСР наиболее выражен именно у них», – говорит Татьяна.

Как проходит сеанс иппотерапии?

В конном клубе «Арион» сеанс иппоотерапии длится от 30 до 60 минут. По словам Татьяны Череватой, в среднем одному пациенту может потребоваться десять таких сеансов, хотя окончательное их количество зависит от прогресса в лечении конкретного человека.

Инструктор подчеркивает, что иппотерапия – это не только верховая езда, но и общение с лошадьми. Оно занимает не менее половины всего сеанса.

«Первое, что мы делаем, – это учимся взаимодействовать с конем: знакомимся с ним на ощупь, чистим его, обязательно кормим лошадей вкусностями, которые вы приносите, потому что это отдельный вид прекрасного, как говорят», – рассказывает Татьяна Череватая.

Вторая часть тренировки – это именно верховая езда с выполнением гимнастических и дыхательных упражнений.

Какой эффект дает иппотерапия?

По словам Татьяны Череватой, общение с лошадьми положительно влияет, в первую очередь, на нервную систему – благодаря уникальному поведению лошадей.

«Лошади – очень большие эмпаты. Они хорошо чувствуют, когда человеку плохо, и начинают заигрывать с пациентом, чтобы переключить внимание на себя. Конь – большое животное, и у него очень мощная энергетика. Поэтому, когда мы едем на коне, или общаемся с конем, у нас появляется ощущение, что мы находимся здесь и сейчас», – рассказывает Татьяна.

Но занятия с лошадьми помогают не только нервной, но и другим системам организма. К примеру:

1) После иппотерапии у человека улучшается сон.

2) Верховая езда стимулирует работу ЖКТ.

3) Иппотерапия стимулирует работу мозга.

4) Физические упражнения усиливают кровообращение в организме.

5) Езда верхом на коне дает прогрев внутренних органов человека.

6) Иппотерапия способствует массажу мышц пациента.

«Температура лошади – 38 градусов. Эти животные на полтора градуса теплее, чем мы, и когда мы сидим без седла на коне, то сразу идет прогрев. Когда мы едем на коне, лошадь идет гармонично, уравновешенно, и мышцы коня массируют мышцы человека», – объясняет инструктор-иппотерапевт.

Где найти иппотерапию в Одессе?

В Одессе сеансы иппотерапии проводятся в конно-спортивном клубе «Арион». На территории клуба находятся 20 лошадей, 3 из которых участвуют в реабилитации. Кроме того, в «Арионе» можно найти кошек, собак, кроликов и даже павлинов. Естественный контактный зоопарк также способствует улучшению эмоционального состояния пациентов.