Ключевые моменты:

Инцидент произошел ночью 28 июля на ул. Дмитриевской, Киевский район Одессы.

Остановлен Nissan — водитель оказался в розыске.

Мужчина сопротивлялся, пытался убежать.

Очевидцы вмешались — двое нанесли травмы полицейской.

Задержаны гражданские, решается вопрос об уголовном производстве.

Водитель доставлен в ТЦК.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, инцидент случился в ночь на 28 июля на улице Дмитриевской в Киевском районе города.

Во время патрулирования экипаж полиции остановил автомобиль Nissan за нарушение ПДД. При проверке выяснилось, что водитель находится в розыске — его подозревают в уклонении от мобилизационной подготовки. Полицейские приняли решение доставить мужчину в Территориальный центр комплектования.

Однако водитель начал сопротивляться, проявлял агрессию и пытался скрыться. В этот момент очевидцы вмешались, не разобравшись в ситуации, и начали препятствовать действиям полиции. В результате конфликта двое граждан нанесли телесные повреждения полицейской — она госпитализирована.

Задержанные были доставлены в отдел полиции. В отношении них рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 УК Украины — угроза или насилие в отношении правоохранителя.

На водителя инспекторы составили протокол административного задержания и доставили в городской ТЦК.

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