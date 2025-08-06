Ключевые моменты
- В Измаиле сотрудники патрульной полиции столкнулись с нарушителем на мопеде;
- Он открыл стрельбу в полицейских: один — погиб, другой — получил ранение;
- Погибшему правоохранителю было 34 года, у него осталась жена и двое детей;
- Нападавшего задержали, ему грозит пожизненное заключение.
Как сообщили в полиции Одесской области, 5 августа около 18:00 на окраине города Измаил произошел трагический инцидент. Сотрудники патрульной полиции остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Мужчина повел себя агрессивно, достал оружие и открыл огонь по полицейским.
В результате один из правоохранителей получил ранение. Его напарник применил табельное оружие и ранил нападавшего.
Оба были госпитализированы, однако 34-летний старший лейтенант Михаил Сорока скончался в больнице от полученных травм.
Злоумышленник с огнестрельными ранениями сейчас находится в больнице.
За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа следователи полиции начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.
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Что известно о погибшем полицейском
Михаил Сорока родился в Измаиле. В 2008 году окончил Национальную академию внутренних дел. Работал в различных подразделениях полиции Одесской области: был оперативником, участковым, ювенальным полицейским, а в последнее время — инспектором сектора реагирования патрульной полиции Измаильского районного отдела.
У 34-летнего полицейского остались жена и двое маленьких детей.