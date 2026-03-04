Ключевые моменты:

Блогер из Одессы Александр Долженков уволен 21 января 2026 года после 5 лет и 4 месяцев заключения в российских тюрьмах.

Его задержали в 2020 году в Севастополе во время поездки в Крым с матерью.

Он обвинен в создании экстремистского сообщества в соцсетях для возвращения Крыма Украине.

1 год колонии общего режима, 6 лет колонии, пытки.

Написал книгу «Полигистория», планирует издать в Украине.

Что известно

Как сообщила менеджер Крымскотатарского ресурсного центра Зарема Бариева, блогера из Одессы Александра Долженкова уволили после пяти лет и четырех месяцев незаконного заключения в российских тюрьмах.

Добавим, что в 2020 году Долженков оказался в фокусе оккупационных властей во время поездки в Крым с матерью. После обыска в севастопольской гостинице его арестовали сотрудники ФСБ. Одессита обвинили в организации «экстремистского сообщества» в соцсетях с целью «возвращения Крыма под юрисдикцию Украины».

Бариева отметила, что блогер на протяжении нескольких дней подвергался психологическому давлению: ФСБшники унижали, оскорбляли и заставляли давать показания.

В результате оккупационный Евпаторийский городской суд по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (“создание экстремистской группировки”) приговорил его к году колонии общего режима через группу в соцсетях, якобы направленную на возвращение Крыма Украине.

Добавим, что после первого срока его обвинили в «заведомо ложном сообщении о минировании Крымского моста» от 15 мая 2018 года, что привело ко второму приговору — шести лет колонии. В общем, Долженкова перевели в СИЗО-5 в Краснодаре, где он страдал от пыток.

Менеджер Крымскотатарского ресурсного центра подчеркнула, что в Краснодаре Александра регулярно били резиновыми дубинками, а иногда и металлическим краном по голове за неповиновение. Кроме этого, три месяца он просидел в одиночке с полной звукоизоляцией.

Впоследствии Александра Долженкова этапировали в колонии в Новороссийске и Приморско-Ахтарске, где весь первый год держали в жестких условиях. К слову, его четыре раза бросали в ШИЗО на 10 дней за якобы нарушение режима.

Следует отметить, что в тюрьме Долженков написал научно-популярную книгу «Полигистория» на 400 рукописных страниц о физике, химии, биологии, геологии и астрономии. Он планирует издать книгу в Украине.

21 января 2026 года его уволили, депортировали из РФ через Ереван и запретили въезд в Россию на восемь лет.

Также читайте: В Одессе вынесли приговор агенту ФСБ, который наводил ракеты на блокпосты