Ключевые моменты:

Госэкоинспекция Юго-Западного округа представила результаты лабораторных исследований воды из пруда в селе Жеребково на Одесчине.

Исследования экологов показали многократные превышения в воде из ставка предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам, а уровень растворенного кислорода оказался в пять раз ниже нормы.

В пробе воды также выявлены 18 видов микрофитов, 75% из которых — сине-зеленые водоросли.

Экологи считают, что именно «цветение воды» стало причиной ее розового оттенка.

Об этом сообщили 5 ноября в пресс-службе ведомства.

Напомним, в середине октября вода в пруду в пределах села Жеребково Подольского района внезапно стала ярко-розовой. Экологи Госэкоинспекции Юго-Западного округа прибыли на место и взяли пробы воды для анализа.

По результатам лабораторных исследований установлены значительные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК):

по взвешенным веществам – в 10,8 раз;

по биохимическому потреблению кислорода (БПК₅) – в 21,3 раза;

растворенный кислород – в 5 раз меньше предельного значения.

Дополнительно пробы были направлены в Украинский научный центр экологии моря. По результатам выявлено превышение ПДК по нитритам, сульфатам, общему железу, ХПК и ортофосфатам.

Помимо этого, в отобранной пробе экологи обнаружили 18 видов микрофитов. Основную биомассу фитопланктона – до 75% – составляли сине-зеленые водоросли.

Среди определенных видов выявлены три вида токсичных сине-зеленых водорослей (Dolichospermum flos-aquae, Microcystis aeruginosa и Aphanizomenon flos-aquae).

«Комплекс полученных данных свидетельствует о значительном ухудшении экологического состояния водоема и развитии процесса цветения воды, что могло стать причиной изменения цвета воды в пруду», – резюмировали в Госэкоинспекции.

Вас заинтересует: