Ключевые моменты:

  • В Одессе без осадков, температура днем 9-11°С.
  • Ветер восточный 9-14 м/с.
  • В области местами туман, видимость на дорогах 200-500 м.

Погода в Одессе 15 марта

Согласно данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 15 марта в Одессе и области опасные погодные явления не ожидаются.

В Одессе день будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер восточный, 9-14 м/с.

Ночью столбик термометра покажет 1-3°С, днем воздух прогреется до 9-11°С.

Погода в Одесской области

В Одесской области также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами ночью и утром ожидается туман. Температура ночью 2-3°С тепла, днем 9-14°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость ограничена 200-500 м, водителям следует быть внимательными.

