Ключевые моменты:

Президент Украины подписал указ о праздновании Дня румынского языка.

Новый праздник будут отмечать ежегодно 31 августа.

Его цель — укрепление культурных связей и поддержка языковой самобытности граждан.

День румынского языка в Украине

В Украине официально появится новый праздник — День румынского языка. Соответствующий указ №235/2026 подписал Владимир Зеленский 12 марта 2026 года.

Согласно документу, праздник будут отмечать ежегодно 31 августа. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В указе говорится, что новая дата введена для развития взаимопонимания и сотрудничества между Украина и Румыния. Также она должна способствовать межкультурному диалогу и поддержке языковой и культурной самобытности граждан страны.

Отмечается, что День румынского языка уже является государственным праздником в Румыния и Молдова. Там его ежегодно празднуют 31 августа, чествуя румынский язык и культурное наследие.

Ранее Депутат Европарламента от Румынии призвал украинского министра образования содействовать переходу всех школ Одесской области на использование «румынского языка» в школьных документах и учебных программах.

