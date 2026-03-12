Ключевые моменты:
- Президент Украины подписал указ о праздновании Дня румынского языка.
- Новый праздник будут отмечать ежегодно 31 августа.
- Его цель — укрепление культурных связей и поддержка языковой самобытности граждан.
День румынского языка в Украине
В Украине официально появится новый праздник — День румынского языка. Соответствующий указ №235/2026 подписал Владимир Зеленский 12 марта 2026 года.
Согласно документу, праздник будут отмечать ежегодно 31 августа. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
В указе говорится, что новая дата введена для развития взаимопонимания и сотрудничества между Украина и Румыния. Также она должна способствовать межкультурному диалогу и поддержке языковой и культурной самобытности граждан страны.
Отмечается, что День румынского языка уже является государственным праздником в Румыния и Молдова. Там его ежегодно празднуют 31 августа, чествуя румынский язык и культурное наследие.
Ранее Депутат Европарламента от Румынии призвал украинского министра образования содействовать переходу всех школ Одесской области на использование «румынского языка» в школьных документах и учебных программах.
