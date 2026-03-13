Специалисты нацпарка «Куяльницкий» зафиксировали цветение редкого безвременника трехлистного (анкарского) в последний день зимы.

В этом году из-за снежной и морозной зимы первоцветы появились позже, чем в прошлом, когда их видели уже в январе.

Растение находится под охраной и занесено в Красную книгу Украины, поэтому рвать его категорически запрещено.

Как сообщают специалисты нацпарка «Куяльницкий», на склонах Куяльницкого лимана обнаружили цветение уникального растения – безвременника трехлистного (Colchicum triphyllum).

Этот первоцвет уникален тем, что его нежные цветы появляются, когда зима еще не отступила. В прошлом году первое цветение на склонах лимана было зафиксировано уже 17 января.

«Нынешняя зима показалась более суровой: со снегом и отрицательными температурами. Однако даже в конце февраля, когда ночью еще держатся заморозки, а на склонах местами лежит снег, безвременник трехлистный продолжает радовать своим хрупким цветением», – рассказали в нацпарке.

Безвременник трехлистный – редчайший вид, занесенный в Красную книгу Украины. Специалисты парка напоминают: эти цветы уникальны и нуждаются в нашей защите. Любоваться ими можно и нужно, но срывать их нельзя – за это предусмотрены крупные штрафы, а главное – это наносит непоправимый вред экосистеме лимана.

