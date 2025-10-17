Ключевые моменты

«Запорожец за Дунаем» — классическая украинская опера Семёна Гулака-Артемовского, рассказывающая о судьбе запорожцев после разрушения Сечи. 18 октября она возвращается на сцену Одесской оперы в современном сценическом прочтении.

Октябрь в Одессе умеет удивлять — то погружает в мир театральных мистификаций, то захватывает вихрем музыки или спортивного азарта.

В субботу классика «Запорожца за Дунаем» оживёт в новом звучании — не как воспоминание из учебника, а как живое дыхание традиции, продолжающейся через молодые голоса. А следом — яркий контраст: Анна Тринчер приглашает на вечер, полный света, драйва и юношеской дерзости. Это та музыка, которую поют не только со сцены, но и в наушниках, на кухнях, в компаниях — там, где рождаются воспоминания о лучших временах. И ещё один вечер в Филармонии с гастролями современного коллектива. YAKTAK не просто поёт — он возвращает к самым приятным моментам. Это тур «Люди» — название, в котором всё сказано.

А если нужны не сцена и декорации, а настоящий крик поддержки — стадион «Черноморец» ждёт. Здесь нет зрителей — только участники. Неважно, что было до свистка — важно, что ты рядом, что ты со своими. Ведь главное — быть рядом. В театре, на концерте, на оперной сцене или на трибуне. Одесса умеет собирать нас вместе. И именно в этом — её сила.

18–19 октября, 16:00. Премьера «Запорожец за Дунаем». Одесская опера

Известная опера, любимая многими украинская классика снова на одесской сцене. Интересное современное решение и прочтение, замечательные голоса и много талантливой молодёжи — вот главные причины посетить это событие. А премьера — это всегда торжественно, трогательно и по-особенному празднично.

18 октября, 19:00. Большой концерт Анны Тринчер. Одесская филармония.

В субботу Анна Тринчер подарит одесситам тёплый осенний вечер, полный света, драйва и искренности. После громкого тура по стране она возвращается на сцену с большим концертом, где знакомые хиты зазвучат по-новому — в свежих аранжировках, с яркими образами, впечатляющим видеорядом и мощной энергетикой. «Бар за баром», «Трэш», «Звёздочка, гори», «Подруга моя» и другие любимые треки превратятся в путешествие по летним воспоминаниям, где хочется петь, танцевать и снова почувствовать беззаботность.

19 октября, 15:30. Футбол «Черноморец» (Одесса) – «Чернигов» (Чернигов). Стадион «Черноморец».

Это воскресенье — отличная возможность насладиться атмосферой игры на стадионе «Черноморец». Продолжаются матчи первой лиги — приходите поддержать любимую команду. Будет жарко!

19 октября, 18:00. Концерт YAKTAK. Одесская филармония.

Новый большой тур «Люди» от YAKTAK — это не просто серия концертов, а путешествие к общим воспоминаниям, где каждая песня становится мостиком между сердцами. Хиты «Эндорфин», «Небо», «Взгляд», «Ночью», звучавшие рядом в минуты радости, грусти или любви, теперь оживут на сцене, превращая зал в единую волну эмоций. YAKTAK — один из самых сильных голосов нового поколения, чьи выступления неизменно собирают аншлаги и дарят ощущение праздника с первых аккордов. Каждый билет — вклад в поддержку ВСУ.