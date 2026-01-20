Ключевые моменты:

Мощная магнитная буря ожидается 20 января 2026 года.

Возможны сбои связи, навигации и работы техники.

Метеозависимые могут почувствовать усталость, головные боли и перепады давления.

Возможны яркие северные сияния.

Советы по защите: отдых, качественный сон, больше воды, контроль лекарств, перенос тяжелых нагрузок.

Прогноз магнитных бурь на 20 января 2026

Сегодня Земля может столкнуться с мощным геомагнитным возмущением из‑за недавней сильной солнечной вспышки и коронального выброса массы.

По данным мониторинговых центров (NOAA и ИКИ РАН), последствия гигантского взрыва на Солнце достигнут магнитосферы Земли в середине дня, ориентировочно после 12:00, хотя отдельные возмущения могут повторяться в течение всего дня.

Эти бури способны вызвать кратковременные сбои в радиосвязи, спутниковой навигации и электронике. Для метеозависимых людей возможны перепады давления, головные боли и усталость. С другой стороны, любители астрономии могут увидеть необычно яркое северное сияние даже в регионах, где оно обычно не проявляется.

Что такое магнитные бури и как от них защититься

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, возникающие в результате солнечных вспышек и выбросов плазмы. При сильной активности солнечного ветра поле планеты испытывает серьезные возмущения, которые могут влиять как на технику, так и на здоровье людей.

Как защитить себя в «штормовые» дни?

Врачи рекомендуют соблюдать простые правила, чтобы минимизировать влияние космоса на организм:

Перенесите тяжелые тренировки и важные эмоциональные встречи на другой день.

Гипертоникам важно держать под рукой привычные лекарства.

Пейте больше чистой воды и травяных чаев. Откажитесь от крепкого кофе, алкоголя и слишком жирной пищи.

Постарайтесь лечь спать пораньше – качественный сон помогает нервной системе адаптироваться к внешним возмущениям.

