Ключевые моменты:
- Мощная магнитная буря ожидается 20 января 2026 года.
- Возможны сбои связи, навигации и работы техники.
- Метеозависимые могут почувствовать усталость, головные боли и перепады давления.
- Возможны яркие северные сияния.
- Советы по защите: отдых, качественный сон, больше воды, контроль лекарств, перенос тяжелых нагрузок.
Прогноз магнитных бурь на 20 января 2026
Сегодня Земля может столкнуться с мощным геомагнитным возмущением из‑за недавней сильной солнечной вспышки и коронального выброса массы.
По данным мониторинговых центров (NOAA и ИКИ РАН), последствия гигантского взрыва на Солнце достигнут магнитосферы Земли в середине дня, ориентировочно после 12:00, хотя отдельные возмущения могут повторяться в течение всего дня.
Эти бури способны вызвать кратковременные сбои в радиосвязи, спутниковой навигации и электронике. Для метеозависимых людей возможны перепады давления, головные боли и усталость. С другой стороны, любители астрономии могут увидеть необычно яркое северное сияние даже в регионах, где оно обычно не проявляется.
Что такое магнитные бури и как от них защититься
Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, возникающие в результате солнечных вспышек и выбросов плазмы. При сильной активности солнечного ветра поле планеты испытывает серьезные возмущения, которые могут влиять как на технику, так и на здоровье людей.
Как защитить себя в «штормовые» дни?
Врачи рекомендуют соблюдать простые правила, чтобы минимизировать влияние космоса на организм:
- Перенесите тяжелые тренировки и важные эмоциональные встречи на другой день.
- Гипертоникам важно держать под рукой привычные лекарства.
- Пейте больше чистой воды и травяных чаев. Откажитесь от крепкого кофе, алкоголя и слишком жирной пищи.
- Постарайтесь лечь спать пораньше – качественный сон помогает нервной системе адаптироваться к внешним возмущениям.
