Кроваво-красное небо над Одесщиной: бояться или восхищаться?

Фото свечения публикует телеграм-канал «Одесской жизни».

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Как поясняют ученые, причиной этого явления стала мощная магнитная буря. Дело в том, что несколько дней назад на Солнце произошел выброс корональной массы, который 5 ноября достиг Земли. В этот раз сияние можно было наблюдать и над Украиной, что происходит крайне редко.

Северное сияние “Аврора” — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоев атмосфер планет, возникающее в результате взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток.

Характерное для северных широт (например, стран Скандинавии) явление — очень редкое для нашей страны. В этом году украинцы уже наблюдали масштабное сияние в конце апреля, а вчера – во второй раз.

Отметим, что несмотря на невероятную красоту, некоторых украинцев напугало интенсивное свечение, в соцсетях появились комментарии типа «это беда надвигается», «тестируют оружие».