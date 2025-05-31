И сегодняшний день, 31 мая 2025 года, не стал исключением: одесситы продолжают требовать от властей города адекватного распределения бюджетных средств во время войны, сообщает Телеграм-канал «Одесской жизни».

«Традиционно в субботу неравнодушные активисты группы «Гроші на ЗСУ» вышли на акцию протеста. Они требуют от местных властей во время войны тратить деньги на армию», – отмечается в сообщении.

Напомним, ни дождь, ни жара, ни праздничные дни не являются помехой для тех, кто не устает напоминать как власть имущим, так и обычным горожанам, что безразличие убивает, а также призывают делить бюджет так, «будто на фронте ваши, а не наши родные».

Стоит отметить, что несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников мероприятия, все же определенных успехов им удалось достичь. И прекращать пикетирование мэрии они пока не собираются.