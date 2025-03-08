Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

«Безразличие убивает», – с таким лозунгом прошли сегодня участники группы «Гроші на ЗСУ» по улицам Одессы, отмечается в публикации.

Напомним, каждую субботу участники акции напоминают местным властям, что во время войны деньги нужно тратить на армию, а не на сомнительные тендеры.

«Требуем мобилизации ресурсов местного бюджета для обороны Украины», – гласит один из плакатов участников мероприятия.

Начало ежесубботней акции (первоначально она проходила у здания мэрии на Биржевой площади) положила в 2023 году глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова. Тогда она вышла к зданию одесской мэрии с требованием остановить реконструкцию Киевского районного суда за 106 млн гривен и ремонт ТЮЗа за почти 32 млн гривен и потратить эти деньги на дроны для ЗСУ и аптечки с качественными турникетами.

Позже к Ножевниковой присоединились и другие одесситы, в частности родные украинских защитников, создавшие инициативную группу «Гроші на ЗСУ». Они выступают за увеличение помощи нашей армии, а также требуют от местных властей прозрачности и отчетности и наличие обратной связи с воинскими частями, которые получили помощь.

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