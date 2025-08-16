Ключевые моменты:

Инцидент произошел утром 16 августа возле железнодорожной станции в Одессе;

Мужчина залез на крышу грузового вагона и получил сильный удар электротоком;

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии;

Полиция расследует обстоятельства ЧП и устанавливает личность потерпевшего.

Как сообщили в областном управлении полиции, о случившемся сегодня возле одной из железнодорожных станций города, в полицию сообщила диспетчер.

По предварительной информации, мужчина получил удар электрическим током, когда поднялся на крышу грузового вагона.

Пострадавшего на скорой доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и личность потерпевшего. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, 28 мая возле одной из железнодорожных станций в Одесском районе ударило электротоком ребенка.

