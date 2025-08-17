Ключевые моменты

17 августа магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле останется спокойным.

В воскресенье, 17 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури возникают из-за мощных выбросов корональной массы с поверхности Солнца. Эти потоки солнечной плазмы достигают Земли за 1–3 дня и возмущают магнитное поле планеты. В июле солнечная активность значительно возросла — это часть пиковой фазы 11-летнего солнечного цикла, которая продлится до середины 2025 года. Таким образом, геомагнитные колебания в течение года будут происходить чаще.

В дни, когда геомагнитная обстановка спокойна можно заняться профилактическими мерами, уделить себе внимание без опасности нагрузки организма.

В такие дни хорошо больше гулять на свежем воздухе, заниматься легкими физическими упражнениями, посвятить время массажу, можно просто выспаться.

Обратите внимание , что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Поэтому рекомендуем регулярно следить за переменами.