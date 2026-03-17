Ключевые моменты:

Трамп о НАТО и Украине: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан помогать Европе завершать войну в Украине.

Восстановление авиации в Украине: Правительство создало рабочую группу для подготовки предложений по возобновлению гражданских полетов и защите аэропортов.

Санкции ЕС за Бучу: Совет ЕС ввел ограничение против 9 человек.

Зеленский об угрозах Ирана.

Трамп: США не обязаны помогать Европе завершать войну в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен оказывать помощь европейским партнерам по НАТО для прекращения войны в Украине.

Американский лидер охарактеризовал решение европейских стран как «ужасное», подчеркнув, что США все же сотрудничают с НАТО по Украине, несмотря на расстояние.

«Мы их защищаем. Мы работаем с ними над Украиной. Украина за тысячи миль от нас, отделенная огромным океаном. Нам не обязательно это делать, но мы это сделали. На самом деле это сделал Байден — я с вами честный. Его полностью обманули. Но мы работали с ними над Украиной. Нам не нужно было этого делать. помогать. Я считаю это ужасным», — отметил Трамп.

Ранее Трамп призвал европейских союзников по НАТО отправить военные корабли для разблокирования судоходства по Ормузскому проливу. Однако Великобритания, Германия, Франция и Испания отвергли это предложение и не отправили флот.

Украина готовится к возобновлению аэропортов?

Правительство Украины создает рабочую группу по подготовке к восстановлению гражданской авиации. Об этом говорится в приказе №511 от 13 марта, опубликованном 16 марта на сайте Министерства развития общин и территорий.

В целом группа будет работать как консультативно-совещательный орган при Минразвития. Ее задача — подготовить предложения для руководства ведомства по мерам по возобновлению авиаперелетов и защите критической инфраструктуры аэропортов.

В состав вошли представители Минразвития, Минобороны, Госавиаслужбы, ГСЧС, СБУ, руководители ключевых аэропортов и госпредприятий авиационной отрасли. Основная работа будет проходить на заседаниях (оффлайн или онлайн), а решения будут считаться принятыми при поддержке большинства присутствующих.

Совет ЕС ввел санкции против причастных к преступлениям в Буче и пропагандистов РФ

Европейский Союз ввел ограничения против девяти человек, ответственных за военные зверства в Киевской области во время российского вторжения в 2022 году, а также против медийщиков, распространявших дезинформацию.

Наивысший чин в списке имеет генерал-полковник Александр Чайко, бывший командующий восточным округом ВС РФ. Именно он возглавлял российские силы в Украине на старте агрессии, когда произошли массовые убийства в Буче, Гостомеле, Ирпене и Бородянке. Один из санкционированных также усыновил депортированного ребенка из Донбасса незаконно.

Другие военные в списке: полковник Андрей Кондров, полковник Артем Городилов, генерал-майор Владимир Селиверстов и несколько офицеров.

Среди пропагандистов — ведущий «России-1» Эрнест Мацкявичюс, блогер Сергей Ключенков (Сергей Мардан), британец Грэм Филлипс и Адриан Боке, эксвоенный Франции с российским паспортом. Их подозревают в гибридных операциях против ЕС.

Ограничительные меры:

Заморозка активов в ЕС.

Запрет въезда и транзита.

Ограничение финансовой помощи от ЕС-компаний.

Зеленский отреагировал на угрозы Ирана

Украина воспринимает угрозы от представителей иранского режима об ударах по ее территории как обычное дело, не стоящее особого беспокойства, из-за поддержки Киева странам Ближнего Востока.

«Ничего нового в этом нет. За четыре года я слышал немало таких заявлений», – отметил Зеленский, реагируя на угрозы Ирану через помощь Украине государствам Персидского залива.

По его словам, украинцы привыкли к подобным угрозам в течение последних четырех лет и не пугаются их, включая звучащих из Тегерана.

«Мы не боимся таких предупреждений. Живем с ними каждый день, поэтому для нас это не новость», – подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что нестабильность на Ближнем Востоке подпитывает режим в Тегеране, хотя большинство иранцев выступают против войны и стремятся к нормальному существованию.

«Многие обычные иранцы хотят жить нормально и быть свободными», – добавил украинский президент.

