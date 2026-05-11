Ключевые моменты:

За сутки на фронте произошло 180 боевых столкновений, РФ продолжает активные штурмы.

Зеленский заявил, что Украина зеркально реагирует на действия России и пока не фиксировала массированных атак.

В The Guardian считают, что Кремль смягчает риторику из-за отсутствия серьезных успехов на фронте и внутреннего давления в РФ.

Война в Украине: ситуация на фронте на 1538-е сутки

Начались 1538-е сутки полномасштабной войны России против Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за минувшие сутки Россия не осуществляла массированных ракетных и дроновых атак по территории Украины. В ответ украинская сторона также воздержалась от дальнобойных ударов.

Зеленский подчеркнул, что Украина и дальше будет действовать зеркально.

«Если россияне решат вернуться к полноформатной войне — наш ответ будет немедленным и ощутимым», — отметил президент.

При этом на линии фронта ситуация остается крайне напряженной. По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки произошло 180 боевых столкновений. Кроме того, за сутки российские войска применили 8037 дронов-камикадзе и совершили 6380 обстрелов позиций украинских военных и населенных пунктов.

Россия активно продолжает штурмовые действия на ключевых направлениях. В частности,

На Покровском направлении украинские военные остановили 37 атак противника возле Торецкого, Белицкого, Покровского, Родинского, Гришино, Котлино, Удачного, Молодецкого, Муравки и Новоподгородного.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак, а на Константиновском направлении россияне 12 раз атаковали позиции наших защитников.

По информации Генштаба ВСУ, за сутки российская армия потеряла около 920 военнослужащих. Также украинские силы уничтожили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, одну РСЗО, девять наземных роботизированных комплексов, 1577 беспилотников, а также 231 единицу автомобильной техники.

Почему Кремль начал говорить о завершении войны

Издание The Guardian пишет, что в Кремле начали менять риторику относительно войны против Украины. Журналисты связывают это с отсутствием значительных успехов российской армии и ростом внутреннего напряжения в РФ.

9 мая Владимир Путин заявил, что война якобы «приближается к завершению». Также он сообщил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории третьей страны после согласования условий возможного мирного соглашения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков при этом отметил, что путь к мирному урегулированию будет «долгим и сложным», а помощник Путина Юрий Ушаков допустил возобновление переговорного процесса между Украиной и Россией.

По данным The Guardian, такие заявления отличаются от более жесткой позиции Кремля, которую российские власти озвучивали ранее.

В публикации также говорится, что российское наступление в последнее время существенно замедлилось, а обе стороны войны сталкиваются с серьезным истощением ресурсов и потерями.

Обмен 1000 на 1000: что известно

Украина передала российской стороне так называемый «список 1000» для обмена пленными в рамках договоренностей, достигнутых во время предварительных переговоров при посредничестве США. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В штабе уточнили, что список формировали с учетом срока пребывания украинских защитников в российском плену с начала полномасштабного вторжения РФ.

По данным Координационного штаба, такой подход ранее был согласован украинской и российской сторонами во время переговоров. В ведомстве также заявили, что работа над обменом пленными продолжается, а переговорный процесс между сторонами не прекращается.