Ключевые моменты:

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале «масштабных боевых операций» против Ирана для устранения угроз от тегеранского режима.

Цель операции: защита американцев, уничтожение ракетной промышленности и флота Ирана.

Трамп призвал народ Ирана оставаться дома из-за опасности бомбардировок и обещал шанс на свободу и власть после операции.

Что известно

Президент США Дональд Трамп объявил о начале «масштабных боевых операций» США против Ирана с целью устранения непосредственных угроз тегеранскому режиму. Заявление появилось в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, вооруженные силы США приступили к масштабным боевым операциям против Ирана. Он добавил, что целью операции является защита американского народа из-за ликвидации неотложных угроз от иранского режима, непосредственно представляющего опасность для США, военных, баз за рубежом и союзников.

Трамп подчеркнул, что Штаты планируют полностью уничтожить ракетную промышленность Ирана и его военный флот. Лидер США обратился к Корпусу стражей Исламской революции с призывом сложить оружие, пообещав «полный иммунитет».



Американский президент обратился к народу Ирана: оставайтесь дома — на улицах опасно, бомбы будут падать повсюду. Он добавил, что после завершения народа Ирана сможете взять власть в свои руки.

«Это, вероятно, ваш единственный шанс за поколение», — подчеркнул американский лидер.