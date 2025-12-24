Ключевые моменты:
- Часть Раздельнянского и Березовского районов Одесской области остались без света из-за аварии на оборудовании ДТЭК.
- Отключения введены временно для защиты сети и предотвращения более масштабной аварии.
- Аварийные бригады работают на месте, электроснабжение восстановят после стабилизации напряжения.
«Сегодня, 24 декабря, в 14:30 на энергетическом оборудовании произошла аварийная ситуация. Из-за этого снизилось качество напряжения в сети.
Понимаем, что внезапное обесточивание создает неудобства. Чтобы не допустить более масштабной аварии и защитить оборудование, наши специалисты были вынуждены временно обесточить часть домов в Раздельнянском и Березовском районах», – отмечается в сообщении.
Потребителей просят по возможности выключить электроприборы из розеток.
Аварийные бригады уже работают над устранением проблемы. Как только оборудование будет восстановлено и уровень напряжения стабилизируется, электроснабжение будет восстановлено.
Также напомним, что, по данным ДТЭК, сегодня в связи с перегрузкой подстанций и линий в части Одессы возможны сетевые ограничения – вынужденные отключения электроснабжения, чтобы не допустить аварий.
