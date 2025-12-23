Ключевые моменты:

Преимущества и особенности ВЭС

Что известно об инвестициях

Следует отметить, что в Одесской области сейчас функционирует 78 объектов общей мощностью около 765 МВт, производящих и отпускающих электроэнергию по «зеленому» тарифу. Сюда следует отнести 70 солнечных станций, 4 ветровые, 1 гидроэлектростанция, 2 биогазовые установки и 1 на биомассе. В первом полугодии 2025 года эти объекты сгенерировали более 647 млн ​​кВт/ч электроэнергии.

В Программе социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2026 год отмечено, что иностранные инвесторы примут на себя финансирование нескольких новых ветровых электростанций в разных районах региона. К примеру, в Визырской общине Одесского района компания Elementum Energy Ukraine реализует проект Лиманской ВЭС мощностью 135 МВт. Помимо этого еще одна британская фирма Elementum (Ukraine) II Limited инвестирует в три ветростанции по 17,7 МВт каждая.

Также будет построена установка ВЭС в Килийской общине Измаильского района вблизи села Шевченково, Болградском районе за пределами сел Виноградовка и Павловка.

Важность ВЭС

В целом ветровые электростанции (ВЭС) обеспечивают экологически чистую энергию и способствуют энергонезависимости. Станции превращают кинетическую энергию ветра в электрическую. К слову, это особенно актуально для Украины в условиях войны, где усиливается потребность в возобновляемых источниках.

Также ВЭС не выбрасывают CO₂ или другие вредные газы, делая их безопасными для окружающей среды. Ведь для этих станций используется неисчерпаемый ресурс – ветер.

ВЭС состоят из лопастей, турбины, генератора и системы управления; лопасти вращаются от ветра, создавая механическую энергию, превращающуюся в электрическую. Мощность зависит от размера турбины и скорости ветра.

