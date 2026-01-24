Ключевые моменты:
- Завтра, 25 января, в Одесской области будут действовать графики стабилизационных отключений света.
- В Одессе продолжаются аварийные отключения.
- В зависимости от ситуации в энергосистема ситуация может измениться.
По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», графики для Одесской области на завтрашний день следующие:
В то же время если «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому их просят проверять их в течение дня, особенно перед важными делами.
«Напоминаем: графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.
В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику. Это нужно для разгрузки поврежденного оборудования из-за вражеских атак», – отмечают в ДТЭК.
Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
