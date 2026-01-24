Отключения света

Ключевые моменты:

  • Завтра, 25 января, в Одесской области будут действовать графики стабилизационных отключений света.
  • В Одессе продолжаются аварийные отключения.
  • В зависимости от ситуации в энергосистема ситуация может измениться.

По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», графики для Одесской области на завтрашний день следующие:

Графики на 25 января 2026

 

Отключения света в Одессе и области 25 января: графики

В то же время если «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому их просят проверять их в течение дня, особенно перед важными делами.

«Напоминаем: графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

В Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения не по графику. Это нужно для разгрузки поврежденного оборудования из-за вражеских атак», – отмечают в ДТЭК.

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

Вас заинтересует: Как уменьшить потребление электричества и отключения света: опыт и простые решения.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме