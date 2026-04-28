Ключевые моменты:

Завтра, 29 апреля, в части Одессы пройдут плановые ремонтные работы ДТЭК.

Свет отключат в Хаджибейском и Пересыпском районах.

Работы запланированы с 08:00 до 17:00, но возможны изменения из-за воздушной тревоги.

После завершения ремонта свет будут подавать постепенно, чтобы избежать перегрузок сети.

Как сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети», с 8:00 до 17:00 энергетики ДТЭК Одесские электросети выполнят плановый ремонт оборудования в части Хаджибейского и Пересыпского районов Одессы. В этот период без света могут остаться жители Бугаевки, а также Пересыпи, Лузановки и поселка Котовского.

В компании предупреждают, что во время работ возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры. Также график может измениться или увеличиться в случае объявления воздушной тревоги.

Узнать информацию по своему адресу можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

После завершения ремонта подачу электроэнергии будут восстанавливать постепенно – это необходимо, чтобы избежать резких скачков нагрузки и новых аварийных отключений.

В ДТЭК отмечают, что такие работы необходимы для подготовки сетей к летнему периоду, несмотря на временные неудобства для жителей.

Ранее из-за ремонтных работ ДТЭК в Одессе временно изменили схему движения ряда трамваев и троллейбусов.