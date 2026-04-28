Ключевые моменты:
- Завтра, 29 апреля, в части Одессы пройдут плановые ремонтные работы ДТЭК.
- Свет отключат в Хаджибейском и Пересыпском районах.
- Работы запланированы с 08:00 до 17:00, но возможны изменения из-за воздушной тревоги.
- После завершения ремонта свет будут подавать постепенно, чтобы избежать перегрузок сети.
Как сообщили сегодня в компании ДТЭК «Одесские электросети», с 8:00 до 17:00 энергетики ДТЭК Одесские электросети выполнят плановый ремонт оборудования в части Хаджибейского и Пересыпского районов Одессы. В этот период без света могут остаться жители Бугаевки, а также Пересыпи, Лузановки и поселка Котовского.
В компании предупреждают, что во время работ возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры. Также график может измениться или увеличиться в случае объявления воздушной тревоги.
Читайте также: Часть Одессы останется без воды на сутки: кому готовить запасы на 30 апреля
Узнать информацию по своему адресу можно:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
После завершения ремонта подачу электроэнергии будут восстанавливать постепенно – это необходимо, чтобы избежать резких скачков нагрузки и новых аварийных отключений.
В ДТЭК отмечают, что такие работы необходимы для подготовки сетей к летнему периоду, несмотря на временные неудобства для жителей.
Ранее из-за ремонтных работ ДТЭК в Одессе временно изменили схему движения ряда трамваев и троллейбусов.