Трамваи №18 и №27 сегодня не выходят на маршруты, а трамвай №17 и №7 работают по сокращенным схемам.

Для замены электротранспорта на участках, где движение ограничено, город организовал работу бесплатных социальных автобусов.

Троллейбусы №7 и №12 курсируют по временно укороченным маршрутам в связи с ремонтом сетей.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки.

Ремонтные работы на электросетях внесли коррективы в работу общественного транспорта Одессы 28 апреля. В мэрии предупреждают о временной остановке или сокращении маршрутов трамваев и троллейбусов.

Так, трамвай №17 сегодня работает только на участке «Куликово поле – 6 ст. Большого Фонтана».

Трамвай №18 «Куликово поле – Мемориал 411 Батареи» полностью приостановил работу. В качестве альтернативы на линии «5-я ст. Б. Фонтана – 14-я ст. Б. Фонтана» работают два бесплатных автобуса (маршрут №18к).

График движения автобусов №18к:

Отправление от 5-й ст. Б. Фонтана: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00.

Отправление от 14-й ст. Б. Фонтана: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30. 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30.

Трамвай № 7 курсирует на участке «ул. 28 Бригады – ж.м. Школьный». Для пассажиров обеспечили работу трех автобусов по маршруту №26 (трам.) «ул. Архитекторская – пл. Трибуны Героев».

График движения автобусов №26:

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 13:50, 14:30, 14:50, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:20, 18:50.

Отправление от пл. Трибуны Героев: 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:20, 15:00, 15:20, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:50, 19:30.

Трамвайный маршрут №27 «11 ст. Люстдорфской дороги – Переправа» сегодня не работает. Его подменяет бесплатный автобус по маршруту №27 (трам.) «ул. Архитекторская – просп. Свободы».

График движения автобусов №27:

Отправление от ул. Архитекторской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Также временно сокращены схемы движения троллейбусных маршрутов №7 («пл. Независимости – ул. Новосельского») и №12 («пл. Независимости – ул. С. Рихтера (Приватбанк)»).

Также продолжат курсировать другие социальные автобусы.

