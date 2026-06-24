Ключевые моменты:

Храм на территории Военного госпиталя Одессы официально сменил юрисдикцию и перешел в ПЦУ.

Внутри церкви представители ПЦУ обнаружили иконы Николая II, адмирала Ушакова и других российских деятелей.

Секретарь епархии ПЦУ рассказал, что послушницы храма отказывали воинам в украинском слове и называли их «убийцами».

В УПЦ МП переход назвали незаконным захватом, заявив о закрытых воротах и госпитализации нескольких прихожан.

Царская семья и «святые воины» РФ в украинском госпитале

Ранее этот военный храм был освящен в честь Александра Невского. Как сообщил секретарь Одесской епархии ПЦУ Теодор Оробец, теперь святыня будет носить имя преподобного Агапита Киево-Печерского. Настоятелем назначили военного капеллана отца Виктора, а все службы для проходящих лечение защитников отныне будут проводить исключительно на украинском языке.

Во время осмотра помещений представители ПЦУ обнаружили, что рядом с ликами княгини Ольги и князя Владимира в госпитальном храме висели иконы российской царской семьи во главе с Николаем II. Кроме того, там нашли изображения адмирала Федора Ушакова (которого РПЦ почитает как «святого праведного воина»), московских и суздальских князей. То, что символы «русского мира» годами сохранялись в церкви, куда раненые украинские военные приходили молиться во время войны с РФ, вызвало особое возмущение. В ПЦУ пообещали полностью заменить эти иконы изображениями украинских святых.

Версия ПЦУ: прихожанам надоело слушать от послушниц «вы убийцы»

По словам Теодора Оробца, верующие и военные неоднократно просили УПЦ МП привезти Библии на украинском языке, разрешить капеллану отслужить молебен или просто проводить государственную службу, но всегда получали жесткий отказ.

«Более того, неоднократно слышали в свой адрес от послушниц: «Вы убийцы, вам нужно каяться». Поэтому прихожане в соответствии с действующим законодательством собрались на собрание и приняли протокол с требованием перейти в Православную церковь Украины», – цитирует Оробца корреспондент издания «Думская».

Версия УПЦ МП: рейдерство, закрытые ворота и пострадавшие в больнице

В свою очередь, пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП озвучила кардинально противоположную версию событий. Там заявили, что произошел силовой захват храма, который много лет отстраивали их прихожане. В МП утверждают, что решение о переходе принимала «группа посторонних людей», объявившая себя новой общиной без учета мнения реальных прихожан.

В Московском патриархате заявляют, что старых верующих не пустили на территорию, заперев ворота, а часть людей якобы подверглась физическому насилию со стороны сторонников ПЦУ. По версии УПЦ, дело дошло до драк, и нескольких человек даже пришлось госпитализировать. Сейчас юристы МП пытаются оспорить смену подчинения в правовом поле.

Религиозные настроения одесситов: цифры и статистика

Этот громкий переход совпал по времени с обнародованием свежих данных от социологической группы «Рейтинг», которая в середине июня презентовала исследование «Оценка религиозной ситуации: Одесская область». Согласно опросам, в регионе стремительно растет запрос на полное дистанцирование церквей от страны-агрессора. Так, почти половина жителей Одесской области прямо поддержала законодательный запрет УПЦ МП из-за ее задокументированных связей с Русской православной церковью (РПЦ).

Справка «Одесской жизни»

Процесс перехода приходов из Московского патриархата в единую автокефальную ПЦУ в Одесской области продвигается медленнее, чем в западных или центральных регионах Украины, однако динамика стабильно растет. На сегодняшний день в Одессе и области в ПЦУ официально перешли уже несколько десятков приходов (включая общины в Измаильском, Подольском и Одесском районах). Как правило, юридический переход оформляется через голосование местной религиозной общины, после чего департамент культуры и религий ОВА регистрирует обновленный устав.

Напомним, 20 августа 2024 года, Верховная Рада приняла закон, который запрещает в Украине Русскую православную церковь. Это открывает возможность запрета и УПЦ (бывший московский патриархат), которую связывают с РПЦ.