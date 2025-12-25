Ключевые моменты:

Первый храм ПЦУ в Измаиле может открыться в ближайшие годы.

Религиозной общине разрешили разработать проект землеустройства.

Участок выделен для строительства и обслуживания храма.

Строительство храма в Измаиле

23 декабря на сессии Измаильского городского совета депутаты дали разрешение религиозной общине святого равноапостольного князя Владимира Украинской православной церкви города Измаил на разработку проекта землеустройства. Речь идет о выделении земли под строительство культового здания.

Земельный участок расположен на улице капитана Семенюка в Измаиле. Его планируют передать в постоянное пользование для строительства и дальнейшего обслуживания храма. Примерная площадь участка составляет 0,14 гектара.

Религиозная община была создана в Измаиле в октябре прошлого года. Инициатором стал игумен Макарий, который занимается духовной поддержкой военнослужащих и служит капелланом в пограничных подразделениях. Ранее он проходил службу в пограничном отряде Мариуполя.

Сейчас богослужения проходят в помещении бывшего Дома офицеров на улице Коммерческой, которое находится на балансе 17-го пограничного отряда имени Жуковского. Благодаря прихожанам и благотворителям там сделали ремонт.

В общине надеются, что через несколько лет в Измаиле появится полноценный храм — первый в городе храм Православной церкви Украины.

Фото — издание «Махала»