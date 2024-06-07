В Одессе за 120 миллионов отремонтируют гимназию на Слободке

В Одессе на капитальный ремонт школы №61, которая расположена на улице Академика Воробьева, готовы потратить более 120 миллионов гривен.
Соответствующая информация обнародована на платформе госзакупок Prozorro.
Управление капитального строительства Одесского городского совета ищет подрядчика, который до конца 2025 года проведет капитальный ремонт школы на улице Академика Воробьева, 20/1.
Стоимость закупки составляет 120 миллионов 375 тысяч 900 гривен.
Подать предложение участники могут до 19 июня и уже в этот день будут определять победителя в формате открытых торгов с особенностями.
Капитальный ремонт и реставрацию учебного заведения будут осуществлять за счет средств местного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.
Согласно тендерной документации планируется ремонт и утепление фасадов и крыши гимназии. Также предусмотрена замена дверей и окон, проведение работ по обустройству канализации, возведение пандусов, а также восстановление отмостки и усиление фундаментов.
Напомним, в Одессе нашелся подрядчик по выполнению ремонтных работ исторического здания школы №39 на ул. Успенской. А во время капитального ремонта школы по улице Тенистой в Приморском районе руководитель предприятия-подрядчика присвоил 2 миллиона грн.