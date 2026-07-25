Ключевые моменты:

Натан Шварц родился в Одессе в 1902 году

Семья эмигрировала в США перед Первой мировой войной

В 1973 году появились первые желтые ботинки Timberland

Сегодня бренд известен и продается по всему миру

Истории мировых брендов нередко начинаются далеко не там, где они становятся знаменитыми. Так произошло и с Timberland: создатель легендарных желтых ботинок Натан Шварц родился в Одессе, а спустя десятилетия его идея непромокаемой обуви изменила целую индустрию. Биография предпринимателя, этапы развития компании и история появления культовой модели подробно отражены в официальной хронике бренда Timberland и открытых исторических источниках, посвященных американской обувной промышленности.

«Тимберленд» со Староконки

День желтых ботинок. Да, для меня таким днем стала минувшая суббота. Закончилась ночь тревог (воздушных и душевных). Чтобы окончательно отойти от этого кошмара, решил к чашке кофе добавить хорошую музыку. И первое, на что я наткнулся в Ютубе, были любимые еще с конца 1980-х «Желтые ботинки» в исполнении Жанны Агузаровой из группы «Браво».

«Это «заводная» песня из тех моих времен, когда всё было «чики-пуки» — и море по колено. А сейчас она мне еще больше по душе: когда Агузарова поет «Огнями залита моя москва…», я каждый раз ее мысленно поправляю, выдавая желаемое за действительное — «Огнём пожаров залита москва…».

Короче говоря, выдвинулся я на утренний субботний моцион — барахолку у Староконного рынка. И там сразу же, в самом начале, меня окликнула девушка «бальзамовского» возраста, кстати, под небольшим, похоже, градусом: «Молодой чемодан, таки скоро осень, а вы всё в босолаптях красуетесь. Прикупили бы себе…» И она подняла в руке…желтые ботинки!

«Это ж, в натуре, «Тимберленд», шоб мне с места не сойти! Они ж в Одессе придуманы!» — продолжила рекламный спич «бальзамовская девушка». «Милочка, ну я ж не с разбегу сделанный, не надо меня лечить с самого утра, — ответил я.- Ваши «шузы» точно из Одессы, с Малой Арнаутской». Назавтра, в воскресенье, я принес этой даме извинения и плюс вручил сосательную «Барбариску» в знак примирения — она в чем-то оказалась права.

Натан Шварцман из Одессы едет в Америку

В Одессе, как я выяснил, придуманы были не ботинки ныне всемирно известной марки Timberland. В 1902 году папа с мамой в Одессе (ну а где же ещё!?) «придумали» Натана Шварца, а он уже, в свою очередь, придумал эти ботинки, ставшие культовой классикой, которую обожают самые широкие слои населения — от работяг на стройплощадках и лесорубов до множества мировых знаменитостей.

Семья Шварцев в Одессе не жировала и перед Первой мировой они эмигрировали в США, осели в Бостоне. Кем стал Натан? Ответ на этот вопрос вовсе не сложен, если знать, что его отец, дед и прадед были сапожниками. Натан продолжил семейное дело, в 1918 году стал подмастерьем, кроил кожу, вырезал подметки и шил обувь.

И лишь когда ему «стукнуло» полвека, он на накопленные деньги сумел прикупить половину акций какой-то захиревшей обувной фабрики в городе Абингтон (Массачусетс). Еще через 3 года он выкупил ее целиком и вместе с сыновьями еще лет десять производил обувь, не надеясь — да что там прославиться, даже и серьезно «раскрутиться».

О каких ботинках мечтал одессит

Но у него была идея фикс (это, если по-умному, доминирующая цель, которая полностью захватывает внимание человека и подчиняет себе все его мысли и поступки): Натан хотел создать полностью водонепроницаемую обувь. Но она должна была выглядеть более привлекательно, чем традиционные резиновые сапоги или калоши.

Натан с сыновьями устроили мозговую атаку и в конечном итоге в 1965 году «разродились» технологией бесшовного соединения резиновой подошвы с кожаным верхом обуви при помощи специального пресса. Это изобретение сделало ботинки Шварца пока что всего лишь водонепроницаемыми. Но тестовые работы продолжались, Шварцы «ломали головы» над «мелочами», которые были вовсе не мелочами: как выделать кожу, чтобы не промокала, как заменить хлопковые нитки на нейлоновые, а железные клепки для шнурков на латунные, не ржавеющие.

И в 1973 году появились первые «гарантированно непромокаемые» кожаные желтые ботинки бренда Timberland (англ. timber – древесина, land – земля). Логотипом бренда стало изображение американского дуба, как символа долговечности и прочности.

Желтыми ботинки оказались, как говорится, по воле господина Случая: никто не задумывал именно этот цвет. Но жизнь подсказала, что именно на светлой коже была максимально эффективной и эффектной демонстрация отмываемости грязи.

Кстати, это обнаружил их первый оптовый покупатель из …Италии. Он прикупил 900 пар ботинок, и у себя на родине проводил демонстрации, в ходе которых они подвергались жесть каким испытаниям, после чего их мыли и сушили на бельевой веревке.

Ботинки, к которым можно относиться плохо

«Если вы любите Timberland, относитесь к ним как можно хуже» — этот бренд стал популярным в Италии, а потом и во всем мире. Изначально его «раскрутили» итальянские модники — стиляги, причем обоих полов: они сочетали рабочие ботинки с одеждой от знаменитых дизайнеров. Очень быстро мода пересекла Атлантику, вернувшись на родину желтых «шузов». Там рэпер — не рэпер, а позорище какое-то, если он не в желтых «Тимберлендах»!

С годами компания занялась не только обувью, но и созданием коллекций мужской и женской одежды — все для путешествий, спорта, горного и водного туризма. Непромокаемость везде — их главная фишка. Во многих моделях предусмотрены герметичные непромокаемые карманы для мобильного телефона. Даже в мужских плавках (надеюсь, что этот карманчик спереди — для визуального повышения солидности счастливого обладателя брендовых плавок).

Сегодня «Тимберленд» – глобальная компания со штаб-квартирой в Бостоне (США). Головной офис европейского представительства находится в Лондоне, азиатского – в Токио. Понятно, что «одесскорожденный» Натан Шварц уже давно отдыхает от земных забот, вообще, и от обувных — в частности. Но то, что Одессу он прославил — это факт. Бизнесом сейчас руководит его внук Джеффри. Судя по идее с кармашком на плавках, пусть и небольшая, но все же часть одесской крови в нем имеется.

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