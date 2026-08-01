Ключевые моменты:

В Одессе стартовал набор женщин в бесплатный проект, где участницы смогут освоить профессию водителя грузовика категорий С и СЕ.

Подать заявку на участие можно до 31 августа 2026 года.

После завершения обучения участницам будут помогать с трудоустройством.

Спрос на водителей грузового транспорта в Украине остается высоким из-за дефицита кадров.

Женщин будут обучать управлению большегрузными автомобилями

В Украине стартовал новый набор в проект She Drives, который дает женщинам возможность бесплатно получить профессию водителя и трудоустроиться в транспортной сфере. В Одессе участницы смогут пройти обучение на водителей грузовых автомобилей категорий С и СЕ. Подать заявку можно до 31 августа 2026 года.

В рамках проекта женщины смогут бесплатно пройти подготовку по профессиям водителей автобусов, троллейбусов и грузовиков. Кроме того, участницы получат квалификационную карту водителя (Код 95), которая является обязательной для профессиональной работы в сфере перевозок.

В настоящее время в Одессе открыт набор именно на обучение водителей грузовиков категорий С и СЕ. Категория С дает право управлять грузовыми автомобилями массой более 7,5 тонны, а категория СЕ — грузовиками с прицепами массой свыше 750 килограммов.

Как подать заявку

Регистрация на участие в программе продлится с 27 июля по 31 августа 2026 года. После окончания обучения участницам будут помогать с трудоустройством в транспортной отрасли.

Организаторы отмечают, что программа предусматривает не только обучение управлению крупногабаритным транспортом, но и сопровождение на этапе поиска работы, что поможет быстрее начать профессиональную карьеру. Подать заявку можно по ссылке.

Стоит отметить, что спрос на водителей грузового транспорта в Украине остается высоким из-за дефицита кадров. Именно поэтому все больше транспортных компаний открывают вакансии для женщин и поддерживают их профессиональное обучение.

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