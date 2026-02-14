Ключевые моменты:

Сегодня днем в Приморском районе Одессы мужчина ударил ножом военнослужащего ТЦК во время проверки документов.

Воспользовавшись моментом, нападавший скрылся.

Раненый военный госпитализирован.

Полиция проводит следственные действия, личность нападавшего и его местонахождение устанавливаются.

Как сообщает Одесский областной ТЦК и СП, инцидент произошел, когда группа оповещения остановила прохожего для проверки военно-учетных документов. Мужчина, не дожидаясь начала процедуры, внезапно применил нож.

«В результате вооруженного нападения один из военнослужащих получил ранения. Приоритетом для личного состава группы стало оказание неотложной помощи раненому коллеге и спасение его жизни, чем воспользовался нападающий для бегства с места происшествия», – рассказали в ведомстве.

По информации ТЦК, сейчас пострадавший военнослужащий находится в больнице, его состояние оценивают как стабильное.

В ТЦК отмечают: любые проявления агрессии в отношении представителей Вооруженных Сил Украины недопустимы.

«Каждый военнослужащий, работающий в составе групп оповещения, выполняет государственное задание. Силовое противодействие законной деятельности войска – это прямое посягательство на стабильность обороны страны», – говорится в сообщении.

В настоящее время полиция уже ищет нападавшего, продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства.

Ранее в Одессе задержали сотрудника ТЦК, который превратил служебный доступ к базам данных в источник личного обогащения. Он предлагал мужчинам платное «спасение» от мобилизации, а несогласных пугал немедленной отправкой на фронт.

