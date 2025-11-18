Ключевые моменты:

Одесский городской совет 19 ноября утвердит новую редакцию Устава территориальной общины.

Действующий Устав принят в 2011 году и не соответствует современным законодательным и военным реалиям.

Новый Устав обновляет исторический раздел и утверждает гимн на украинском языке.

Введены новые памятные даты.

Что такое Устав города и почему его меняют

В целом, Устав территориальной общины — это главный нормативный акт города, который имеет приоритет над всеми другими решениями городских органов власти. Именно этот документ определяет правила работы представительных и исполнительных органов, участие жителей в процессах управления, принципы использования ресурсов, а также подходы к культурной политике.

Добавим, что действующая версия Устава в Одессе была принята еще в 2011 году. Именно поэтому он больше не соответствует современным условиям, законодательству, потребностям общины и реалиям военного времени.

По словам депутата горсовета Петра Обухова, работа над новым Уставом началась еще после начала полномасштабного вторжения. В обновленном документе будет изменен исторический раздел и утвержден гимн на украинском языке — «Край Черного моря».

Основные изменения

Обновление документа стартовало в июне 2022 года и с этого времени рабочая группа провела 19 заседаний, проанализировала предыдущую версию, собрала предложения жителей города. Также были получены научно-экспертные заключения и организованы общественные обсуждения и онлайн-дискуссии. Соответственно, большинство рекомендаций специалистов и общественности были учтены.

По словам Анатолия Бойко, председателя Одесской областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины», окончательный вариант Устава остался компромиссным из-за сопротивления отдельных структур мэрии. Однако благодаря привлечению активистов, депутатов и части исполнительной власти документ существенно улучшился. К слову, старый Устав опирался на историческую концепцию времен Екатерины II. Что же касается нового документа, то в нем расширена историческая справка, из которой удалены упоминания о Российской империи. Вместо этого Устав закрепляет новую памятную дату — 19 мая, связанную с первым письменным упоминанием о порту (Кочубеев, Качибей, Хаджибей).

Кстати, в новой версии Устава добавили еще одну новую памятную дату: 3 сентября — День города-побратима. День Одессы, как и раньше, будут праздновать 2 сентября.