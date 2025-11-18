Ключевые моменты:

За год первичное жилье в Одессе подорожало на 13%; лидером роста стал Хмельницкий (+15%).

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Одессе составляет $40 000, а срок окупаемости жилья за счет аренды оценивают в 15 лет.

Детали

Такие данные обнародовал Центр общественного мониторинга и контроля. Аналитики зафиксировали, что за последний год цена одного квадратного метра на первичном рынке в Одессе увеличилась на 13%. Для сравнения, у лидера рейтинга подорожания — Хмельницкого — прирост составил 15%.

Если рассматривать динамику с начала полномасштабного вторжения, то рекордсменом является Ивано-Франковск, где цены взлетели на 75%. Во Львове и Чернигове рост составил около 40%.

Что касается абсолютных цифр, то по данным профильного раздела РБК, однокомнатная квартира в Одессе сейчас стоит ориентировочно 1,7 млн гривен (около 40 тыс. долларов). Это на 22% больше, чем в прошлом году. Двух- и трехкомнатные квартиры подорожали в среднем на 17-18% — до 55 тыс. и 69 тыс. долларов соответственно.

Эксперты также подсчитали инвестиционную привлекательность. Чтобы покупка квартиры в Одессе «окупилась» за счет аренды, понадобится около 15 лет. Для сравнения: в Ивано-Франковске этот срок самый маленький — чуть более 9 лет, а в Киеве и Львове — 13-14 лет.

Интересная тенденция наблюдается на рынке аренды: несмотря на снижение спроса, цены растут. Самая дорогая аренда сейчас в Ужгороде (в среднем 20 тыс. грн), тогда как в Киеве и Львове — около 17 тыс. грн.

