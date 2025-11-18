Ключевые моменты:

Участники преодолевали дистанции 21 км, 12 км (трейл), занимались скандинавской ходьбой и участвовали в детских стартах, чтобы собрать деньги на дроны.

Мероприятие организовали «Южная триатлонная лига» и Федерация триатлона области, превратив спорт в «Путь уважения» и поддержки Сил обороны.

Детали

Как сообщает Одесская облгосадминистрация, спортивное мероприятие объединило профессиональных атлетов, любителей, детей, ветеранов и действующих военнослужащих.

Программа соревнований была рассчитана на разный уровень подготовки: бегуны преодолевали полумарафонскую дистанцию в 21 км, испытывали силы в 12-километровом трейле, а также присоединялись к скандинавской ходьбе и детским забегам. Главной мотивацией для всех стал сбор средств на дроны для Вооруженных Сил Украины.

В администрации мероприятие назвали настоящим «Путем чести», отметив, что физическая выносливость в сочетании с большой целью удваивает мотивацию. «Это был мощный заряд энергии и возможность почувствовать плечо единомышленников. Каждый шаг участников помогал собирать средства на дроны для ВСУ», — подчеркнули в ОГА, поблагодарив организаторов — «Южную триатлонную лигу» и Федерацию триатлона Одесской области — за качественную подготовку и правильную атмосферу.

