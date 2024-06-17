Затяжные дожди, засуха и ураганные ветра: какой климат ждет Одессу из-за глобального потепления

В Украине климат меняется быстрее

Опустынивание — эта проблема, актуальная для всего мира. Но в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заявляют, что изменение климата в Украине идет быстрее, чем в других странах. По их мнению, скоро мы будем терять 70% урожая из-за засух. О том, с чем это связано, мы спросили доцента кафедры ботаники ОНУ им. Мечникова Владимира Немерцалова.

— Изменение климата касается всех стран. Но в одних оно проявляется больше, в других — меньше. Украинские программы по противостоянию изменениям климата менее эффективны, чем в других странах. А деньги, которые наша страна получает по Киотскому протоколу, не используются по назначению. Уже сейчас озимые приходится собирать до срока. Так что для нашей степной зоны опасность опустынивания действительно очень велика.

За последние 20 лет средняя температура в Украине выросла на 0,8 градуса. При этом есть закономерность: если годовая температура увеличивается на одну десятую градуса, то теплый период увеличивается на один день. Плюс 0,8 градуса — значит в году у нас стало на 8 теплых дней больше. Анализируя долгие циклы, метеорологи замечают, что последние 3 десятилетия в Украине были самыми теплыми за 1500 лет.

По прогнозам ученых, в ближайшие 50 лет в атмосфере станет на 30% больше углекислого газа, а среднегодовая температура повысится на 2,5-3 градуса. Такой сценарий приведет к почти полному отсутствию зимы на территории Украины. Летом резко возрастет количество дней с температурой выше 40°C. Уже сейчас нужно думать о том, как это скажется на здоровье людей и на сельском хозяйстве страны. И разрабатывать долгосрочные программы по адаптации всех отраслей экономики к засухам и изменениям климата. Пересматривать список посевных и орошаемых земель, выращиваемых сельхозкультур. В будущем эти меры помогут избежать гуманитарной катастрофы.

Как меняется климат в Одессе

Наш город не изолирован от мира и страдает от тех же изменений. Среднегодовая температура по Одесской области приближается к +12°C. Хотя еще в XIX веке она составляла всего 7°C, в начале XX века подскочила до 8-9°C, а к концу века мы получили все 10°C.

— Это не нормальный теплый цикл. Знойные годы не чередуются, а идут один за другим подряд, — объясняет Немерцалов. — Это — последствия глобального потепления. Есть прогноз, что при повышении среднегодовой по миру на 1°C Одесса вернется к тропикам, которые были тут раньше.

Оптимисты считают, что это не так уж и страшно. Да, одесские каштаны сохнут от аномальной жары. Зато пальмы в городе можно будет высаживать прямо на улицах, на весь год. А садоводы юга Одесской области уже приспосабливаются к изменению климата, выращивая инжир, хурму и даже гранат.

Но климат становится не просто более теплым, но и разбалансированным. Засухи будут сменяться аномальными похолоданиями. Сильные ливни с ураганными ветрами, которые мы наблюдаем в последние годы, — одно из последствий потепления. И не следует верить утешительной статистике. Да, норма месячных осадков по Одесской области почти не изменилась. Но раньше это были небольшие дожди в течение сезона, а теперь после долгой засухи обрушивается мощный ливень. Такие дожди портят посевы и размывают плодородный слой почвы. А в городах, где ливневые системы не рассчитаны на подобные потоки воды, аномальные осадки парализуют движение и затапливают целые районы. К таким стихийным бедствиям невозможно подготовиться.

Вслед за потеплением в город пришли… змеи

Научные наблюдения за температурой человек начал вести относительно недавно. Насколько корректно делать далеко идущие выводы, имея точные данные всего за 100-150 лет?

— Для оценки используют средние значения из разных источников, плюс модели изменения климата. Это не единоразовые замеры, — рассказывает Немерцалов. — Данные по климату получают прямыми и косвенными методами. Это измерения температуры и влажности с одной стороны, и обзор флоры, фауны, урожаев, древесных колец и илов лиманов с другой. У нас есть научные модели, которые описывают климат Земли за тысячи лет, миллионы. И с середины ХХ века фиксируются резкие изменения климата на планете в целом: тают шапки гор, освобождаются ото льда проливы и острова, другие острова тонут. Меняется ареал обитания животных и растений.

Об изменении ареала некоторых животных одесситы знают не по наслышке. Этим летом змей в городе видели многие. Значит ли это, что пресмыкающиеся расширяют среду обитания, следуя за изменением климата?

— У нас каждый год видят ужей и полозов, — успокаивает ученый. — Их ареал практически не изменился. Изменился ареал обитания человека, который поэтому стал чаще сталкиваться со змеями.

Что мы можем изменить?

Возникает закономерный вопрос: как можно противостоять глобальным изменениям? Если мы перейдем на солнечную батарею или высадим 10 деревьев на склоне — это что-то спасет? Или действовать надо масштабно, в рамках региона и целой страны? Или уже запущен такой маховик, что остановить его можно только усилиями всего человечества?

— Проблема глобальная, — соглашается Владимир Немерцалов. — Но мы можем снижать эффекты на местах, высаживая деревья, создавая вертикальные сады, снижая потребление энергии на переработке мусора. Цель — изменить поведение большинства людей. Но и вы, меняя свое поведение, приближаете глобальную цель.

Американец Джерри Адлер сказал: «Достаточно, чтобы каждый из нас на час задержал дыхание, — и с парниковым эффектом будет покончено». Пока природа не требует от нас таких радикальных жертв. Но если ничего не изменится, скоро мы будем вынуждены задерживать дыхание. Кто-то — на несколько минут каждый час, а многие — навсегда.