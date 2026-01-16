Ключевые моменты:
- В субботу в Одессе сохранится морозная погода без существенных осадков.
- В Одессе днем термометры покажут 5-7°С ниже нуля, по области местами будет холоднее – до -9°С.
- Ожидается умеренный северо-восточный ветер (9-14 м/с), при этом видимость на дорогах области останется хорошей.
- Несмотря на отсутствие снега, в регионе местами сохраняется гололедица.
Прогноз погоды в Одессе на 17 января
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью опустится до 8-10°С мороза, а днем составит 5-7°С мороза.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 января
По Одесской области в субботу, 17 января, переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-13°С мороза, днем 4-9°С мороза.
На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.
