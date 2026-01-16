Одесский пляж зимой

Ключевые моменты:

  • В субботу в Одессе сохранится морозная погода без существенных осадков.
  • В Одессе днем термометры покажут 5-7°С ниже нуля, по области местами будет холоднее – до -9°С.
  • Ожидается умеренный северо-восточный ветер (9-14 м/с), при этом видимость на дорогах области останется хорошей.
  • Несмотря на отсутствие снега, в регионе местами сохраняется гололедица.

Прогноз погоды в Одессе на 17 января

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью опустится до 8-10°С мороза, а днем составит 5-7°С мороза.

Прогноз погоды в Одесской области на 17 января

По Одесской области в субботу, 17 января, переменная облачность. Без существенных осадков. Местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-13°С мороза, днем 4-9°С мороза.

На автодорогах области видимость хорошая, местами гололедица.

Вальтер
Вальтер
21 минут назад

Січень дав прикурити багатьом…
Пишуть,у вінницькій учебці зараз спекотно.

