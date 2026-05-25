Ключевые моменты:
- Температура морской воды у берегов Одессы зафиксирована на отметке 18-19°С.
- Вода постепенно прогревается благодаря стабильному майскому теплу.
- Комфортной для купания большинства людей считается вода от 20-22°С.
Какое море в Одессе на старте недели
По информации метеорологов, сейчас температура черноморской воды в районе одесских пляжей колеблется в пределах 18-19°С. Вода уже ушла от обжигающих весенних показателей, но полноценно комфортной для долгих заплывов ее пока назвать трудно. Медики напоминают, что комфортной для купания большинства людей считается вода от 20-22°С.
Стоит ли открывать сегодня пляжный сезон
Тем не менее, для любителей быстрого освежающего окунания или ровного майского загара на берегу погода вполне располагает.
Напомним, что на сам понедельник синоптики прогнозируют в Одессе до 25°С тепла, однако во второй половине дня возможен кратковременный дождь, так что планировать прогулку к морю лучше на утро.
Автор фото – Анжела Королевич