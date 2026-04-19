Ключевые моменты

  • 12-летний подросток забрался на вагон электропоезда и получил удар током.
  • Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.
  • Семья на учётах полиции и социальных служб не состоит.

Травмирование подростка на железной дороге в Одессе

По предварительным данным одесских правоохранителей, мальчик поднялся на вагон электропоезда и был поражён электрическим током.

О случившемся вчера, 18 апреля, вечером в полицию сообщили врачи.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Точная причина и все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. В полиции отмечают, что семья подростка не состоит на профилактических учётах, а сам ребёнок ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Правоохранители в очередной раз обращаются к родителям с призывом следить за досугом детей и объяснять им опасность игр на железной дороге. В полиции подчёркивают, что железнодорожная инфраструктура находится под высоким напряжением, и поражение током возможно даже без прямого контакта.

