Ключевые моменты:

Трагедия произошла днем 6 мая в бывшем карьере возле Березовки.

Двое школьников пошли купаться после уроков, один из них исчез под водой.

Спасатели и водолазы нашли 15-летнего подростка без признаков жизни.

Полиция открыла уголовное производство с пометкой «несчастный случай».

В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка, который утонул в водоеме, образовавшемся в бывшем карьере возле Березовки.

По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел днем 6 мая. Двое девятиклассников из Березовки после уроков решили искупаться в затопленном карьере за чертой города. Во время плавания старший из ребят внезапно скрылся под водой.

Прибывшие на место спасатели и полицейские организовали поисковые работы. К сожалению, спустя время водолазы достали тело ребенка без признаков жизни. Семья погибшего характеризуется положительно и ранее в поле зрения полиции не попадала.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»). Тело школьника направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Правоохранители в очередной раз призывают родителей строго контролировать досуг детей. Полицейские напоминают: купаться можно только в официально разрешенных местах, в присутствии взрослых и на безопасном расстоянии от берега. В экстренных ситуациях необходимо немедленно звонить по номерам 101, 102 или 112.

