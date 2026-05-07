Ключевые моменты:
- Трагедия произошла днем 6 мая в бывшем карьере возле Березовки.
- Двое школьников пошли купаться после уроков, один из них исчез под водой.
- Спасатели и водолазы нашли 15-летнего подростка без признаков жизни.
- Полиция открыла уголовное производство с пометкой «несчастный случай».
В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка, который утонул в водоеме, образовавшемся в бывшем карьере возле Березовки.
По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел днем 6 мая. Двое девятиклассников из Березовки после уроков решили искупаться в затопленном карьере за чертой города. Во время плавания старший из ребят внезапно скрылся под водой.
Прибывшие на место спасатели и полицейские организовали поисковые работы. К сожалению, спустя время водолазы достали тело ребенка без признаков жизни. Семья погибшего характеризуется положительно и ранее в поле зрения полиции не попадала.
Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай»). Тело школьника направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
Правоохранители в очередной раз призывают родителей строго контролировать досуг детей. Полицейские напоминают: купаться можно только в официально разрешенных местах, в присутствии взрослых и на безопасном расстоянии от берега. В экстренных ситуациях необходимо немедленно звонить по номерам 101, 102 или 112.
