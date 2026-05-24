ЧП произошло в пятиэтажке на улице Шилова – там разгерметизировалась газовая труба, а рядом находилась проводка.

Спасатели оперативно эвакуировали из опасной зоны 25 жильцов и спасли шестерых домашних животных.

В результате инцидента никто не пострадал, газовики ликвидировали утечку.

Смертельная угроза на четвертом этаже

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, сообщение о чрезвычайном происшествии на улице Шилова поступило в Службу спасения накануне вечером. В одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошла разгерметизация газовой трубы.

Ситуация была критической: прямо рядом с местом утечки проходила действующая электропроводка. Малейшая искра в загазованном помещении могла спровоцировать мгновенный взрыв газовоздушной смеси, что привело бы к обрушению конструкций.

Эвакуация и спасение любимцев

Прибывшие на место происшествия спасатели незамедлительно приступили к экстренным действиям. Чтобы обезопасить людей, бойцы ГСЧС оперативно вывели из дома 25 жильцов. Кроме того, из зоны опасности чрезвычайники вынесли шестерых домашних питомцев, которых напуганные хозяева не успели забрать сами.

Вместе со специалистами аварийной газовой службы спасатели оперативно перекрыли подачу и ликвидировали повреждение трубы, полностью устранив угрозу взрыва.

К счастью, благодаря быстрым действиям экстренных служб, погибших и пострадавших нет. Точная причина разгерметизации газовой трубы в квартире на данный момент устанавливается.

