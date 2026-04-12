Ключевые моменты:

Тестовый рейс: 13 апреля поезд №351 Киев – Кишинев продлен до станции Ревака (возле аэропорта Кишинева).

Организаторы: Укрзализныця и молдавские партнеры.

Дополнительные удобства: Бесплатный шаттл от Реваки до аэропорта.

Новый маршрут для путешественников

“Укрзалізниця” вместе с молдавскими коллегами вводит тестовую поездку на станцию ​​Ревака вблизи международного аэропорта Кишинева.

Уже 13 апреля рейс поезда 351 Киев – Кишинев будет продолжен в Реваку. Кроме этого, станции пассажиров будет ждать бесплатный шаттл в аэропорт.

Следует учесть, что это тестовая поездка, которая покажет актуальность остановки рядом с аэропортом. При значительном спросе среди путешественников Ревака может появиться на маршруте 351 поезда на постоянной основе.

Напомним, в Министерстве развития общин и территорий Украины проинформировали, что «Укрзалізниця» активно готовит запуск нового международного пассажирского поезда сообщением с Болгарией. Этот маршрут будет пролегать по территории Румынии и реализуется как общий проект Украины, Болгарии и Румынии.