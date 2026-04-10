Ключевые моменты:

Одесский автопарк пополнился очередным автобусом для городских перевозок.

Технику передали представители протестантских общин региона и фонд «Фарватер Про».

Формирование запаса автобусов необходимо на случай повторных отключений света и остановки электротранспорта.

Как сообщили сегодня в Одесской городской военной администрации (ГВА), этот автобус поступил от благотворительного фонда «Фарватер Про» и протестантских общин региона.

В ГВА пояснили, что создание альтернативного резерва техники – мера вынужденная и стратегическая. Текущая стабильность в энергосистеме не гарантирует отсутствия проблем в будущем, поэтому город должен иметь запас транспорта, не зависящего от контактной сети.

Главная цель – сделать так, чтобы Одесса оставалась мобильной даже при длительных отключениях света. Наличие достаточного количества автобусов на топливе позволит оперативно заменить электротранспорт на основных магистралях города.

Напомним, в Одессе после длительного перерыва снова вышли на маршруты трамваи и троллейбусы.

По теме: Дрифт на Авиационной: в Одессе сошел с рельсов трамвай – фотофакт.