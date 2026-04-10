Ключевые моменты:
- Одесский автопарк пополнился очередным автобусом для городских перевозок.
- Технику передали представители протестантских общин региона и фонд «Фарватер Про».
- Формирование запаса автобусов необходимо на случай повторных отключений света и остановки электротранспорта.
Как сообщили сегодня в Одесской городской военной администрации (ГВА), этот автобус поступил от благотворительного фонда «Фарватер Про» и протестантских общин региона.
В ГВА пояснили, что создание альтернативного резерва техники – мера вынужденная и стратегическая. Текущая стабильность в энергосистеме не гарантирует отсутствия проблем в будущем, поэтому город должен иметь запас транспорта, не зависящего от контактной сети.
Главная цель – сделать так, чтобы Одесса оставалась мобильной даже при длительных отключениях света. Наличие достаточного количества автобусов на топливе позволит оперативно заменить электротранспорт на основных магистралях города.
Напомним, в Одессе после длительного перерыва снова вышли на маршруты трамваи и троллейбусы.
