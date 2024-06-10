Цены Куяльника: сколько стоит лечение грязью и рапой во время войны

Чудеса по расписанию

Эту фразу я слышала с детства, потому что мать работала на Куяльнике и постоянно рассказывала разные истории замечательных исцелений. Псориаз и экземы, заболевания нервной системы, артриты и полиартриты, женское и мужское бесплодие, межпозвоночные грыжи, восстановление после тяжелых травм — трудно найти проблему, с которой бы не обращались к специалистам здравницы. Спрос был настолько значительным, что три корпуса работали на полную, да еще и отдел курсивок помогал.

Сейчас спрос, думаю, меньше не стал, но сегодня людям приходится восстанавливаться, лечиться и реабилитироваться на курорте за свой счет.

Сколько стоят путевки?

Путевка включает проживание, трехразовое комплексное питание, лечение согласно профиля оздоровления.

Номер «Эконом» (две односпальные кровати, комоды, частный санузел, телевизор, выход к балкону) для человека, который хочет занимать его один, обойдется в летний сезон в 1 450 грн/сутки. Если люди будут жить вдвоем — каждому это обойдется в 1 320 грн/сутки.

Номер «Стандарт» (две односпальные кровати, шкаф, стол, частный санузел, телевизор, холодильник) — 1 805 или 1 505 грн/сутки соответственно.

Номер «Стандарт улучшенный» (две односпальные кровати или одна двуспальная, шкаф, стол, частный санузел, телевизор, холодильник, кондиционер) одному жильцу обойдется в 1 900 грн/сутки, двум обойдется в 3 100 грн/сутки.

Номер «Полулюкс двухкомнатный» (двухкомнатный номер, в котором в одной комнате двуспальная кровать, в другой — удобный раскладной диван, есть шкаф, стол, собственный санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, выход на балкон) — одному человеку будет стоить 2 050 грн/сутки, двум — 3 680 грн/сутки.

Номер «Полулюкс студия» (двуспальная кровать, раскладной диван, шкаф, стол, собственный санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, выход на балкон) для одного человека обойдется в 1 950 грн/сутки, для двоих — в 3 340 грн/сутки.

Для проживания детей в возрасте от 4 до 14 лет в санатории Куяльник предусмотрено детское приставное место с питанием. Проживание ребенка в номере «Эконом» обойдется в 500 грн/сутки, в номере «Стандарт» и выше — 600 грн/сутки.

Путевка гарантирует

По медицинским показаниям, лечение подбирается индивидуально к каждому гостю с учетом основного и сопутствующих заболеваний, а также наличия противопоказаний.

Из процедур в каждую путевку входит:

одна из грязевых процедур (грязевые аппликации или грязевые компрессы);

одна из водных процедур (рассольная ванна, рассольная ванна с лекарственными травами, гидромассаж, подводное вытяжение позвоночника);

физиопроцедуры (две на курс);

лечебная физкультура;

механотерапия;

психотерапия;

ингаляторий.

За отдельную плату предоставляются услуги пользования бассейном и проведения массажа.

Жители города Одесса обычно посещают санаторий и получают амбулаторно-курортное лечение (курсовое). В перечень лечения входят такие же процедуры, как и в путевку, но без проживания и питания.

Стоимость курсового амбулаторно-курортного лечения:

для взрослого — 600 грн в сутки,

для ребенка и взрослого старше 65 лет — 490 грн в сутки

Также на базе санатория, кроме грязевого и рапного лечения, есть другие разнообразные процедуры:

соляная шахта;

душ Шарко;

гидроколонатерапия;

газогрязевая ванна и другие.

Електрика дорожчає, що буде далі?

Этот вопрос является очень сложным для всех оздоровительных учреждений Украины. Учитывая сегодняшние цены и то, что минимальный срок путевки должен составлять 12 дней, максимальный 24 дня, имеем довольно значительную сумму, которую должен потратить гражданин на санаторно-курортное лечение.

Скорее всего, в следующем году из-за подорожания коммунальных услуг цены на путевки еще вырастут. В этом году, хотя тарифы на электричество уже выросли, «Укрпрофздравница» (к ней относится Куяльник) установленные цены на путевки пока менять не собирается. Учитывайте, пожалуйста, это те, кому нужно оздоровиться на курорте Куяльник!

Если возникли вопросы, звоните на бесплатную горячую линию санатория 0800-50-50-82.