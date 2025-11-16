Около шести часов вечера в Одессе и области снова прозвучали сирены – началась воздушная тревога. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении из акватории Черного моря группы БпЛА курсом на Одесскую и Николаевскую области.
Вскоре местные Телеграм-каналы начали наперебой информировать обь угрозе для жителей района порта Одессы, Молдаванки, Таирова…
Началась боевая работа защитников одесского неба. Под атакой Черноморск и южные районы Одессы.
Не покидайте укрытий и не снимайте работу ПВО!
А «Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
Подробностей сегодняшней дневной атаке – в нашей публикации:
Одессу атакуют вражеские дроны – под угрозой Аркадия и Ланжерон
Также напомним, что в ночь на 16 ноября российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру юга Одесской области. Основной удар приняло на себя село Старокозачье Белгород-Днестровского района. Была повреждена солнечная станция.