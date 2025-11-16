Дроны-камикадзе

Около шести часов вечера в Одессе и области снова прозвучали сирены – началась воздушная тревога. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении из акватории Черного моря группы БпЛА курсом на Одесскую и Николаевскую области.

Вскоре местные Телеграм-каналы начали наперебой информировать обь угрозе для жителей района порта Одессы, Молдаванки, Таирова…

Началась боевая работа защитников одесского неба. Под атакой Черноморск и южные районы Одессы.

Не покидайте укрытий и не снимайте работу ПВО!

А «Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Подробностей сегодняшней дневной атаке – в нашей публикации:

Одессу атакуют вражеские дроны – под угрозой Аркадия и Ланжерон

Также напомним, что в ночь на 16 ноября российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру юга Одесской области. Основной удар приняло на себя село Старокозачье Белгород-Днестровского района. Была повреждена солнечная станция.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме